Nuovi casi di coronavirus in provincia di Reggio Calabria. In particolare, a Rosarno, registrati altri 12 nuovi contagi. La comunicazione presente sulla pagina Facebook del sindaco Giuseppe Idà. «Si tratta di soggetti già messi in quarantena dallo scorso giovedì», spiega il primo cittadino aggiungendo: «Tra questi risulta anche un alunno dell’istituto scolastico Marvasi-Vizzone di Piazza Duomo, pertanto, d’intesa con il dirigente scolastico, sono state sospese le lezioni per la classe interessata dalla positività. Tutti gli altri alunni rimarranno in isolamento presso le loro abitazioni e verranno contattati quanto prima dall’Asp per essere sottoposti a tampone».

Il sindaco Idà avverte: «Ci stiamo affacciando ad una nuova fase dell’epidemia e il numero di casi accertati nel nostro Comune inizia ad assumere proporzioni importanti. Evitiamo di allarmarci, ma dobbiamo alzare il livello di attenzione, rispettando tutte quelle regole che possono proteggerci dal rischio di contagio.

Cercheremo di fare il possibile a tutela della salute pubblica e, d’intesa con le autorità competenti, già da domani lavoreremo per adottare tutte le iniziative necessarie al contenimento del rischio di ulteriori contagi. Vi invito a rimanere quanto più possibile a casa, evitare al massimo assembramenti e ad utilizzare sempre la mascherina. Seguiranno aggiornamenti».

I casi a Villa San Giovanni

A Villa San Giovanni, invece, i casi di positività salgono a sette. L’ultimo contagio, emerso nelle scorse ore, confermato dal Comune che ha spiegato: «Si tratta di una persona già in isolamento domiciliare. L’ente non può divulgare le generalità dei positivi per ragioni di privacy».