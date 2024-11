Salgono a cinque i morti per il coronavirus in Italia. L'ultimo caso riguarda un 88enne deceduto in Lombardia e affetto anche da altre patologie. I contagiati invece salgono a 219.



Questa mattina si era registrato il quarto decesso, un uomo di 84 anni, che era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo. Era «una persona anziana con altre patologie», ha spiegato il presidente della Lombardia.

In Veneto ai 25 casi di ieri si sono aggiunti altri due casi: una persona anziana del centro storico di Venezia, già ricoverata all'Ospedale Civile e che è stata trovata positiva al virus, e una persona del Padovano. Si tratta di persone appartenenti agli stessi cluster già noti nel veneziano e nel padovano.

E, intanto, si registrano sette nuovi casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, tutti riconducibili al focolaio lombardo: cinque, di cui quattro cittadini lodigiani, riscontrati a Piacenza, e due cittadini della provincia di Parma (che si erano recati a Codogno), ricoverati in isolamento al reparto infettivi all'ospedale di Parma e in buone condizioni. I casi positivi in regione salgono quindi a 16.