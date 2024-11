Un Paese che nella morsa del coronavirus si riscopre solidale e fa rete, nell’estremo tentativo di riuscire a far “mantenere le distanze” e di evitare quanto più possibile gli spostamenti. Sono diverse le aziende che hanno aderito all’appello del governo e stanno proponendo servizi gratuiti e promozioni per rendere queste settimane meno difficili.

Chiamate e giga illimitati

Come ad esempio WindTre che dalla seconda metà di marzo renderà disponibili progressivamente per tutti i clienti mobili voce ricaricabili 100 Giga gratuiti per 7 giorni. Tim, invece, offre giga illimitati da mobile per un mese a tutti i clienti con un bundle dati attivo (attivabile online su Tim Party) e chiamate illimitate da fisso fino a fine aprile per tutti coloro che non hanno le chiamate incluse. Per la pubblica amministrazione e per le utenze business, Tim rende disponibili, indipendentemente dall’area geografica, 100 Giga gratuiti per 30 giorni a tutte le linee mobili business con bundle dati attivo.

Corsi di formazione gratuiti

Amazon, invece,offre gratuitamente webinar di formazione, della durata un’ora e trenta, su scienza, tecnologia, ingegneria e matematica destinati ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. I corsi riguarderanno le opportunità del Creative Learning e Coding applicate alla didattica. Durante l'attività verranno presentati strumenti gratuiti in grado di creare un innovativo kit per progetti in classe.

Abbonamenti gratis ai quotidiani

La Stampa e Repubblica, invece, regalano tre mesi di abbonamento gratuito. Microsoft mette a disposizione gratuitamente esperti di Information Technology per permettere l’adozione di soluzioni di smart working per piccole e medie imprese sia private che pubbliche, istituzioni e scuole, sia già clienti che no. Connexia, invece, offre per due settimane l’uso gratuito della piattaforma di smart working Webex a tutte le realtà che lo richiederanno. Al termine del periodo non ci sarà alcun obbligo o costo per l'utente.

E book a scelta

La Mondadori scende in campo con l’accesso gratis alla lettura di un e-book a scelta, tra saggistica, narrativa, varia e libri per ragazzi del proprio catalogo Il libro scelto potrà essere letto con l’app Kobo Books, disponibile gratuitamente per smartphone, tablet e pc.

Alcune di queste iniziative sono in fase di aggiornamento e ampliamento alla luce del decreto del 9 marzo che rende tutta l’Italia “zona protetta”. «Stiamo dialogando con le aziende, le associazioni, le start-up che hanno risposto all’iniziativa promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione – fa sapere il governo - per ridefinire i servizi e le soluzioni innovative proposti e le modalità di fruizione». Gli aggiornamenti saranno disponibili su innovazione.gov.it e su https://solidarietadigitale.agid.gov.it/