Si è reso necessario il ricovero nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, per un uomo di 81 anni, originario di Rota Greca. L’anziano era già in isolamento domiciliare nella propria abitazione. Anche a causa di altre patologie croniche, di cui da tempo soffre, le sue condizioni si sono aggravate. Per questo i medici ne hanno disposto il trasferimento nel nosocomio bruzio.