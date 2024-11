Un'altra notte al San Raffaele di Milano - la nona se si considera il suo arrivo in ospedale tra il 3 e il 4 settembre - per l'ex premier Silvio Berlusconi. Notte che, a quanto riporta l'Adnkronos Salute, è trascorsa tranquilla.



Il quadro clinico rimane quello confermato ieri da Alberto Zangrillo, responsabile dell'Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano e medico personale del leader di Forza Italia. Oggi dall'Irccs non dovrebbero essere in arrivo bollettini. Le dimissioni di Berlusconi sono previste i primi giorni della prossima settimana, tra lunedì e martedì.