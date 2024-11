Stretto tra i comuni di Celico e Casali del Manco, c'è l'abitato di Spezzano della Sila. Il sindaco, Salvatore Monaco, nei giorni scorsi ha adottato alcune misure preventive precauzionali per limitare il contagio, appena si è iniziato ad avere contezza della presenza di numerosi soggetti positivi nell'area presilana oggi interessata da un focolaio importante.

Chiuse le scuole e rafforzati i controlli

«Abbiamo chiuso le scuole con una ordinanza - ha affermato il primo cittadino - in seguito ad un caso positivo tra le maestre, poi ci siamo dati da fare per rafforzare i controlli e sensibilizzare i cittadini all'uso della mascherina ed al rispetto delle altre prescrizioni, come il divieto di assembramento».

Cautele provvidenziali

«Alla luce del precipitare degli eventi delle ultime ore - ha aggiunto - le cautele adottate si sono rivelate provvidenziali. Purtroppo non sufficienti ad evitare un espandersi del contagio in quest'area». Non è escluso che nelle prossime ore anche Spezzano della Sila possa essere includa nella zona rossa. Ecco l'intervista al sindaco