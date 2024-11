Nuovi casi positivi al Covid-19 sullo Jonio: ne sono stati riscontrati altri tre. «Uno, di ritorno, a Mandatoriccio, un ulteriore caso nella cittadina di Paludi, legato ad uno dei focolai rossanesi e un nuovo caso a Corigliano-Rossano, non legato ai precedenti cluster». È quanto fa sapere il dirigente medico Martino Rizzo, responsabile della divisione Igiene e Prevenzione, che sottolinea come i dati dell’area jonica siano in linea con quelli nazionali.

«Oggi è continuata l'attività per circoscrivere il più consistente focolaio attualmente attivo - ha spiegato Rizzo -. Sono stati eseguiti una trentina di tamponi. Inoltre, gli operatori dall'USCA, si sono sottoposti a un superlavoro, andando a sottoporre a tampone i soggetti in isolamento che, dopo i previsti 14 giorni, possono tornare "liberi", se negativi al tampone. Lunedì i risultati, che potrebbero anche riservare qualche sorpresa, perché qualcuno potrebbe essersi positivizzato. Altra attività – continua Rizzo - le segnalazioni provenienti da altre ASL, che cerchiamo di monitorare».

Monitorati alcuni esercizi commerciali

«Diversi esercizi commerciali sono stati sottoposti a controlli ed i dipendenti a tampone. I risultati parziali sembrano confermare una corretta applicazione delle misure anti-Covid». Infine, l’invito ad adottare una serie di accorgimenti: sono state emanate «raccomandazioni precauzionali e consigli di buone pratiche igieniche durante la manipolazione dei cibi, senza prevedere limitazioni nei consumi dei cibi, dato che l'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) ha dichiarato che non ci sono prove che il cibo sia fonte o veicolo di trasmissione probabile del virus».