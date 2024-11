Lo comunica il management della casa di cura di Cinquefrondi. Mancano 25 test per concludere lo screening e tra stasera e domani dovrebbero arrivare i primi riscontri ai tamponi effettuati ieri

Tutti i pazienti della clinica privata di Cinquefrondi Villa Elisa sono stati sottoposti a tampone. Lo comunica il management della casa di cura attraverso una nota.

«Come comunicato nei giorni scorsi - si legge nella nota - per uno dei nostri pazienti, arrivato qualche giorno prima da un vicino ospedale, si è reso necessario programmare un trasferimento tramite 118 a causa di un’ischemia cardiaca. Abbiamo poi appreso che il paziente è risultato positivo al Covid19. Attualmente si trova ricoverato presso il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. A lui giungano i nostri più sinceri auguri di pronta ripresa».

i primi 48 tamponi erano stati eseguiti ieri, ma si era rimasti in attesa di capire se ce ne fossero ancora a disposizione per continuare lo screening.

«Nella giornata di oggi nessuno dei 36 pazienti ricoverati né gli operatori in servizio, che permangono in quarantena volontaria presso la struttura, hanno manifestato sintomatologia. In data odierna sono stati eseguiti ulteriori 39 tamponi. Al momento, dunque, sono stati sottoposti a screening tutti i degenti della Casa di Cura e gran parte degli operatori sanitari».

«I dispositivi utilizzati sono stati reperiti grazie alla grande collaborazione dei dirigenti sanitari locali che si stanno adoperando anche affinché si possano effettuare ulteriori 25 tamponi ad altrettanti operatori della Casa di Cura. Auspichiamo che ciò possa avvenire nel più breve tempo possibile».