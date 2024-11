«È opportuno per sicurezza e tranquillità di tutti che i nostri concittadini, studenti e lavoratori, che rientrano a Castrovillari per il periodo natalizio, perché qui hanno residenza o domicilio, si sottopongano gratuitamente ai tamponi».

Lo ha dichiarato Domenico Lo Polito, sindaco di Castrovillari, al termine dell'ennesima giornata di screening sulla popolazione condotta in collaborazione con la Croce Rossa Italiana del comitato territoriale presieduto dalla dottoressa Mariagrazia Mainieri.



La scelta sarà comunque volontaria e non obbligatoria ma il personale della Cri si è reso disponibile a continuare l'importante azione di monitaraggio del contagio che da una settimana non registra nessuna nuova positività nella città di Castrovillari.



Per prenotare la richiesta di tampone per quanti rientreranno dal Nord per le festività natalizie il comune ha messo a disposizione un numero di telefono (0981/25268) al quale è possibile chiamare per avere le informazioni del caso e segnalare la volontà di effettuare il test rapido.