Negativo il terzo test effettuato sul ragazzo che non ha mai presentato alcun sintomo riconducibile al Covid-19

Allarme rientrato per il giovane ritornato a Botricello da Londra. L’esito del terzo test per individuare il coronavirus ha dato esito negativo. La notizia viene confermata da fonti dell’Asp di Catanzaro. Il volo proveniente dalla Gran Bretagna era giunto a Lamezia Terme sabato 11 luglio.



L'uomo, appena rientrato in Italia, si è sottoposto ad un esame sierologico e visto il risultato gli è stato fatto un tampone che, in prima battuta, aveva dato risultato positivo. Il giovane non ha mai presentato alcun sintomo riconducibile al Covid-19. A scopo precauzionale era stato avviato il controllo sanitario di tutti i passeggeri, ricostruendo altresì i contatti avuti negli ultimi tempi. Catena che, visto l’ultimo riscontro, si avvia a interruzione.