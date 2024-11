Sono state oltre 200 le persone che si sono sottoposte allo screening volontario per l’accertamento del contagio da Covid-19 promosso dall’Amministrazione comunale di Cosenza in collaborazione con la cooperativa sociale Adis Cosenza onlus che si è tenuto da questa mattina in piazza dei Bruzi. Dai test effettuati dagli operatori sanitari qualificati è emerso il caso sospetto di una persona che sarebbe positiva al Covid-19. Il test rapido Igg/Igm è stato scrupolosamente ripetuto tre volte, come da protocollo, e ha dato sempre esito positivo.

Gli operatori sanitari della cooperativa Adis hanno refertato l’esito del test, in conformità delle normative sulla privacy e sulla tutela dei dati sensibili, ed hanno provveduto immediatamente ad attivare le procedure di legge, informando il Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Cosenza che in tempi rapidi ha provveduto a sottoporre il paziente al tampone orofaringeo. Si attendono i risultati. La notizia del caso sospetto è stata commentata dal sindaco Mario Occhiuto.

«La notizia di questa sera – ha detto il sindaco Mario Occhiuto – non deve allarmare, ma al tempo stesso deve consigliare la massima prudenza. È giusto che la città e i cosentini riprendano con regolarità le attività abituali, ma senza deroghe ai comportamenti accorti e prudenti, evitando soprattutto gli assembramenti. La socialità che stiamo cercando di recuperare sarà sempre l’essenza del nostro vivere nella città, ma ora è importante che tutto questo avvenga in maniera giudiziosa». Domani, sabato 6 giugno, la seconda e ultima giornata dello screening volontario avrà luogo sull’isola pedonale, in piazza 11 settembre, con inizio alle ore 9 e si concluderà alle ore 18. È necessario procedere alla prenotazione del test chiamando il numero 3462264351.