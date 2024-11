Anche Trenitalia si adegua alle nuove disposizioni emanate dal governo con lo scopo di contenere il contagio da coronavirus.



All’indomani del dpcm 9 marzo, che fa dell’intera penisola una “zona rossa”, o zona protetta per usare le parole del premier Conte, Trenitalia apporta dei cambiamenti all’offerta commerciale delle Frecce. Le modifiche riguardano orari e collegamenti.



Inaugurato inoltre un nuovo criterio per la prenotazione dei posti a bordo delle Frecce. Mantenendo invariato il comfort offerto ai viaggiatori, la società annuncia infatti di voler garantire il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle disposizioni in materia di prevenzione e diffusione del virus.



Già nei giorni scorsi, il Gruppo FS Italiane aveva avviato delle azioni a tutela di viaggiatori e dipendenti: in particolare, il potenziamento delle attività di sanificazione e disinfezione dei treni e dei luoghi di lavoro e l’installazione a bordo dei treni di dispenser di disinfettante per le mani.



Sebbene sia fortemente raccomandato a tutti i cittadini italiani di evitare quanto più possibile gli spostamenti, i trasporti pubblici non si fermano. Anche perché è consentito l’allontanamento dalle proprie abitazioni ma solo per motivi di lavoro, di salute oppure per altre importanti necessità, tutte circostanze che comunque devono essere provate.

