Si tratta di un cittadino nigeriano in buone condizioni di salute e posto in isolamento domiciliare

Un caso di Coronavirus è stato riscontrato a Nocera Terinese. Ne dà notizia il sindaco Antonio Albi informato dal dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro. Il soggetto si trova sin dall’inizio in stato di isolamento, è in buona salute.

«Si coglie l’occasione di invitare tutti a seguire ogni prescrizione con il massimo rigore mantenendo la maturità che ad oggi ha contraddistinto la comunità nocerese». Si tratterebbe, secondo quanto abbiamo appreso, di un cittadino nigeriano che vive in un condominio con altri connazionali. Quindici di loro sarebbero stati posti in quarantena domiciliare in attesa dell'esito dei tamponi che dovrebbe giungere tra domani e dopodomani.