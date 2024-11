C'è un nuovo caso positivo al coronavirus a Sersale, cittadina del Catanzarese.



Questo il motivo per cui il sindaco Salvatore Torchia in via precauzionale ha deciso di "chiudere" due classi in due istituti scolastici. Si tratta di una scuola media e di una superiore frequentate dai figli della donna risultata positiva al Covid-19.



Tutti e due sono già stati sottoposti a tampone, l'esito si attende nelle prossime ore.