Non ci sono nuovi casi di Covid 19 in provincia di Cosenza. L’ultimo bollettino diffuso dall’Asp è in sostanza identico a quello delle 24 ore precedenti, con un calo però sul fronte dei ricoveri.

La situazione negli ospedali

Nel complesso ad oggi, nel territorio bruzio si contano 32 ricoveri così distribuiti: 22 nei reparti dell’Annunziata, tra i quali tre in rianimazione; sette al Santa Barbara di Rogliano, due nel centro Covid di Cetraro. C’è poi una persona ricoverata al Mater Domini di Catanzaro.

Le quarantene domiciliari

Ci sono poi 324 persone positive in isolamento domiciliare, dei quali 258 completamente asintomatici e 66 con sintomi leggeri, tali da non richiederne l’ospedalizzazione. 66 anche i guariti mentre i decessi sono fermi a quota 25.

La diffusione tra i bambini

Si è intanto appreso che nel cosentino sono 37 i soggetti di età inferiore ai 19 anni con il coronavirus, dei quali 11 compresi nella fascia 0-9 anni (4 a Torano, 2 a San Lucido, 1 a Carpanzano, Dipignano, Luzzi, Rende, Santo Stefano di Rogliano) e 26 nella fascia 10-19 (4 a Corigliano-Rossano e Oriolo; 3 a Rogliano, 2 a San Lucido, Bisignano, Fagnano Castello, Marzi, Torano, 1 a Bocchigliero, Altomonte, Cosenza, San Marco Argentano, Villapiana).

La situazione comune per comune

Cosenza 1 ricoverato, 12 in isolamento domiciliare

Rende 4 in isolamento domiciliare

Corigliano-Rossano 7 ricoverati, 25 in isolamento domiciliare

Acri 4 in isolamento domiciliare

Altomonte 3 in isolamento domiciliare

Amantea 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Belsito 1 ricoverato, 6 in isolamento domiciliare

Belvedere Marittimo 1 in isolamento domiciliare

Bisignano 10 in isolamento domiciliare

Bocchigliero 3 ricoverati, 16 in isolamento domiciliare

Cariati 1 in isolamento domiciliare

Carpanzano 1 in isolamento domiciliare

Casali del Manco 1 in isolamento domiciliare

Cassano Jonio 1 in isolamento domiciliare

Castrovillari 1 in isolamento domiciliare

Cetraro 2 in isolamento domiciliare

Colosimi 1 in isolamento domiciliare

Crosia 1 in isolamento domiciliare

Diamante 1 in isolamento domiciliare

Dipignano 3 in isolamento domiciliare

Fagnano Castello 7 in isolamento domiciliare

Figline Vegliaturo 3 ricoverati, 1 in isolamento domiciliare

Francavilla Marittima 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Frascineto 1 in isolamento domiciliare

Fuscaldo 1 in isolamento domiciliare

Grimaldi 1 in isolamento domiciliare

Lattarico 1 in isolamento domiciliare

Luzzi 5 in isolamento domiciliare

Mangone 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Marano Marchesato 3 in isolamento domiciliare

Marano Principato 2 in isolamento domiciliare

Marzi 1 ricoverato, 7 in isolamento domiciliare

Montalto Uffugo 6 in isolamento domiciliare

Oriolo 3 ricoverati, 23 in isolamento domiciliare

Paola 1 ricoverati, 10 in isolamento domiciliare

Parenti 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Pianecrati 1 ricoverato, 5 in isolamento domiciliare

Roggiano Gravina 1 in isolamento domiciliare

Rogliano 2 ricoverati, 18 in isolamento domiciliare

Rose 1 in isolamento domiciliare

Rota Greca 3 in isolamento domiciliare

San Lucido 1 ricoverato, 41 in isolamento domiciliare

San Marco Argentano 4 in isolamento domiciliare

San Martino di Finita 2 in isolamento domiciliare

San Pietro in Guarano 1 in isolamento domiciliare

Santa Sofia d’Epiro 1 in isolamento domiciliare

Santo Stefano di Rogliano 3 in isolamento domiciliare

Scala Coeli 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Terranova da Sibari 1 in isolamento domiciliare

Torano Castello 4 ricoverati, 75 in isolamento domiciliare

Tortora 1 in isolamento domiciliare

Villapiana 3 in isolamento domiciliare