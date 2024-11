Dalle prime ore dell'alba, oltre 100 Finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma nei confronti di due imprenditori e di un appartenente al Corpo di Polizia Locale Roma Capitale, oltre a numerose perquisizioni, presso abitazioni e rinomati esercizi commerciali del centro storico di Roma.



Sono otto gli indagati dell'operazione di polizia, convenzionalmente denominata "Tavolino in centro", a cui sono stati notificati altrettanti avvisi di garanzia, che ha consentito di disarticolare un gruppo delinquenziale, dedito, tra dicembre 2012 ed aprile 2014, alla commissione seriale di episodi corruttivi.



I reati contestati - Plurime le fattispecie delittuose accertate: concorso in corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, rilevazione ed utilizzazione di segreto d'ufficio e accesso abusivo a sistemi informatici/telematici.



Le condotte illecite - Nel dettaglio, è stato disvelato un totale asservimento della funzione di alcuni pubblici ufficiali "infedeli" all'interesse di privati imprenditori che avevano importanti attività commerciali nella Capitale. In cambio dell'illecito servizio prestato, abusando dei poteri derivanti dall'incarico ricoperto, il vigile urbano oggi arrestato, Franco Caponera, unitamente ad altri appartenenti alla Polizia Locale indagati, ha ottenuto promesse e consegne di denaro ed altre utilità a contenuto patrimoniale, quali: promessa di assunzione, nella zona di Catanzaro, di persona indicata dal medesimo Caponera il quale, laconicamente, sottolineava "a me chi mi aiuta io lo aiuto!!!"; consegna di casse e bottiglie di vino ed altre regalie, quali ticket restaurant; pagamento ovvero promesse di pagamento, nonché offerta sistematica di consumazioni presso i locali riconducibili agli imprenditori.



A fronte di tali ritorni, i medesimi pubblici ufficiali infedeli avrebbero rivelato, in anticipo, agli imprenditori coinvolti, oggi arrestati, le tempistiche di svolgimento dei controlli presso i loro locali in centro storico, al fine di evitare che le attività ispettive evidenziassero irregolarità, così garantendo l'esito positivo degli stessi accertamenti; bloccato gli accessi ispettivi da svolgere ovvero assicurato che gli stessi controlli fossero operati con elasticità; effettuato accessi abusivi alle banche dati informatizzate in uso alle Forze di Polizia.



Attraverso tali sistematiche illecite condotte, gli stessi hanno fortemente avvantaggiato gli imprenditori calabresi sia nella fase dell'avvio delle attività commerciali che nella successiva espansione, in danno di onesti concorrenti commerciali. Plurimi e diversi i favori concessi: si va dall'occupazione di suolo pubblico oltre i limiti, allo svolgimento di attività violando le norme in materia di fumi ed emissioni, all'avvantaggiarsi nel poter pubblicizzare la propria attività con cartellonistica non consentita, sino alla più grave e pericolosa esecuzione di lavori su immobili di interesse storico, senza le prescritte autorizzazioni, così potendo determinare anche gravi danni strutturali.



Le intercettazioni - Emblematiche alcune intercettazioni. In occasione di un controllo dei "vigili" per l'occupazione del suolo pubblico, l'imprenditore ed il sodale si interrogavano, rispettivamente, sulla preliminare verifica dell'identità dei "controllori", ("se si conoscono oppure se chiamiamo a qualcuno.."), allo scopo di intercedere con gli agenti operanti. Subito dopo, quindi, dopo aver tentano invano di contattare il referente infedele Caponera, una volta saputo che il controllo scaturiva da una segnalazione, convenivano come l'unico modo fosse quello di "minacciare" i segnalanti, per costringerli a tacere: Parimenti, rispetto alla possibilità di pubblicizzare la propria gelateria a mezzo cartellonistica orizzontale, evidentemente vietata dal Comune di Roma, l'imprenditore veniva adeguatamente rassicurato dal "vigile di turno": "quando io ci sono vado dentro e glielo dico e glielo faccio mettere e quando vado via gli dico: guarda leva.. facciamo prima".

Gli arresti e gli indagati - In sintesi, sulla scorta dei consistenti elementi raccolti, in data odierna, gli specialisti del G.I.C.O. hanno dato esecuzione ai seguenti provvedimenti emessi dal Tribunale e dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Roma: ordinanza di custodia cautelare personale – in carcere ed agli arresti domiciliari – a firmaØ del GIP dr.ssa Paola Della Monica, nei confronti di:

Franco Caponera, cl. 1970, arresti domiciliari per i reati di concorso in corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, rilevazione ed utilizzazione di segreto d'ufficio e accesso abusivo a sistemi informatici o telematici.



Eseguite oltre 20 perquisizioni in Roma, nei confronti di 8 indagati, nonché presso sei sedi di locali commerciali, tre di una società immobiliare e tre acquisizioni documentali presso uffici pubblici.