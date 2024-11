Sentenza confermata in Cassazione per Alfonso Nastro condannato a quattro anni. L’inchiesta rappresenta uno stralcio di quella denominata “Symposium” che portò all’arresto di tre imprenditori al sequestro beni per 70milioni di euro

La Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva il docente dell'Unical, Alfonso Nastro, confermando di fatto la sentenza di primo e secondo grado che era di quattro anni per il professore e di due anni e sei mesi per la sua segretaria Marcella Beltrano.

Per entrambi l'accusa è di corruzione mediante induzione. Per il docente, il Tribunale di Cosenza aveva disposto anche l'interdizione dai pubblici uffici e l'interruzione del rapporto con l'Unical. Nastro era stato condannato, inoltre, al pagamento di una provvisionale di duemila euro a un ex dottorando, che si è costituito parte civile.



L’inchiesta. L'inchiesta in cui e' coinvolto Nastro rappresenta uno stralcio di quella denominata "Symposium". Il docente del dipartimento di Chimica e tecnologie chimiche è accusato di otto casi di presunta concussione ai danni di altrettanti ricercatori che - secondo la Procura - sarebbero stati costretti a versare dai 2mila ai 100 euro per avergli procurato la conclusione del contratto con l'azienda "Vecchio prodotti in ceramica". Nastro è considerato la mente della maxitruffa scoperta dalla Guardia di finanza che, nel novembre 2009, portò all'arresto di tre imprenditori e al sequestro di beni per oltre 70 milioni di euro, tra cui il villaggio turistico "La Pace", nel vibonese, le imprese "Vecchio Costruzioni generali" e "Vecchio prodotti in ceramica", nel Reggino. Gli indagati erano accusati di truffa, indebita percezione di finanziamenti pubblici e altro. All'epoca dei fatti Nastro era ordinario di "Materiali per la gestione ambientale e di tecnologia chimica applicata alla tutela ambientale" alla facoltà di Ingegneria dell'Universita' della Calabria ed era stato sospeso dall'esercizio di pubblico ufficio con conseguente interdizione temporanea dall'attività di insegnamento.

Francesco Pirillo