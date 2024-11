Nella mattinata odierna i militari del nucleo di polizia economico- finanziaria della Guardia di finanza di Catanzaro, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, hanno eseguito due misure cautelari ai domiciliari nei confronti di Maria Gabriella Rizzo, 57 anni, dirigente della Regione Calabria in servizio presso il "Dipartimento Turismo, beni culturali e spettacolo"

e di un’imprenditrice del vibonese, Laura Miceli, 67 anni, operante nel settore turistico, indagate per corruzione e falsità ideologica. Per entrambe sono stati disposti gli arresti domiciliari.