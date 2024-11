La quinta commissione del Csm ha votato a maggioranza per il giudice bruzio per la successione alla togata Gabriella Reillo. Unanimità invece per l'incarico di avvocato generale a Reggio Calabria

La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura si è espressa sul ruolo semi-direttivo di presidente della sezione penale della Corte d'Appello di Catanzaro, incarico lasciato vacante dalla togata Gabriella Reillo, oggi attuale presidente facente funzioni della Corte d'Appello di Catanzaro.

I consiglieri laici e togati di Palazzo dei Marescialli, hanno votato a maggioranza per il magistrato Piero Santese, attuale presidente dell'ufficio gip/gup del tribunale di Cosenza. A Santese sono andati quattro voti. Una preferenza invece per la dottoressa Caterina Capitò, consigliere della Corte d'Appello di Catanzaro.



Nella stessa giornata, inoltre, la commissione che valuta gli incarichi direttivi e semi-direttivi, ha deciso di puntare su Adriana Costabile, attualmente sostituto procuratore generale di Messina, per l'incarico di avvocato generale della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Come sempre, la decisione finale spetterà al Plenum.