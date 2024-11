Il Csm si appresta a valutare il miglior profilo per scegliere il successore di Domenico Introcaso. Ecco i nomi

Sei candidati per la Corte d’Appello di Catanzaro. La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura si appresta a valutare i profili dei magistrati che tra luglio e settembre 2022, hanno presentato domanda per ricoprire l’importante ruolo di presidente occupato fino a qualche tempo fa dal togato Domenico Introcaso, andato in pensione.

Nell’elenco sottoposto in visione alla quinta commissione di Palazzo dei Marescialli, troviamo Maria Luisa Mingrone, attuale presidente del tribunale di Cosenza, Concettina Epifanio, presidente del tribunale di Palmi, Gabriella Reillo, presidente facente funzioni della Corte d’Appello di Catanzaro, Caterina Chiaravalloti, presidente del tribunale di Latina, Maria Vittoria Marchianò, attuale consigliere togato del Csm, già presidente del tribunale di Crotone, e Massimo Gullino, presidente della sezione lavoro della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Erano tra gli aspiranti ma poi hanno revocato la domanda i magistrati Domenico Fiordalisi, già pm di Paola, Cosenza e della Dda di Catanzaro, attuale consigliere della prima sezione penale della Corte di Cassazione, Olga Tarzia, presidente di una delle tre sezioni penali della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Massimo Sergio Palumbo, presidente della prima sezione della Corte d’Assise d’Appello di Salerno, e Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone, presidente del tribunale di Siena.