A Catanzaro è stato inaugurato l'anno giudiziario della Corte dei conti. Il presidente e il procuratore generale denunciano sprechi e inefficienze negli enti pubblici

Cresce la domanda di giustizia contabile a fronte di un’intollerabile carenza di organico. Quattro i magistrati, di cui uno prossimo al pensionamento. E mentre ci si prepara ad un nuovo regolamento sulla procedura contabile, il rischio che alcune competenze, come la responsabilità medica, vengano sottratte alla Corte dei conti e affidate alla giurisdizione ordinaria si fa sempre più reale. L’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti in Calabria si apre con una serie di denunce fatte dal presidente Mario Candemi e dal procuratore generale Rossella Scerbo.





Dall’alveo della magistratura contabile rischiano di uscire anche le società partecipate. La conseguenza è di mettere a repentaglio l’effettività delle risorse pubbliche, qualora il potere di azione venga affidato agli organi sociali, quelli stessi che hanno eletto gli amministratori contro cui dovrebbero agire. Numerose le vertenze istruttorie aperte o in corso di accertamenti. Una fra tutte riguarda Fincalabra ente in house della Regione Calabria, citata dalla Procura contabile per un presunto danno erariale di un milione e 600mila euro. In materia di fondi comunitari si registrano danni complessivi per quasi 16milioni di euro. 179 poi il numero di sentenze depositate, 104 di condanna, 75 di assoluzione, 164 il numero di condannati per un importo di oltre 24milioni. Ma rimangono ancora troppi gli sprechi, le inefficienze, negli enti pubblici, nelle università, nelle Aziende sanitarie e nelle Camere di commercio.