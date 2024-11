Sono stati raggiunti il 9 aprile scorso da un’ordinanza di custodia cautelare per i fatti verificatisi tra il 3 e 4 dicembre del 2021 nei pressi di viale Giacomo Mancini

Si sono conclusi nella mattinata del 14 aprile 2022 gli interrogatori di garanzia sul tentato omicidio avvenuto a Cosenza tra il 3 e 4 dicembre del 2021, nei pressi di viale Giacomo Mancini. L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Mariangela D’Andrea, è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Cosenza, i quali hanno individuato quattro presunti partecipanti all’evento delittuoso, raggiunti il 9 aprile scorso da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Cosenza Salvatore Carpino.

Proprio il giudice cautelare tra lunedì e giovedì scorso ha interrogato tre dei quattro indagati. Questo perché uno di essi, Mirko Mattia Voltasio, è al momento irreperibile e i militari dell’Arma attendono di notificargli l’ordinanza cautelare in carcere.

I tre indagati sentiti dal gip di Cosenza, si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere. A partire da Andrea Carpino (difeso dall’avvocato Maurizio Nucci), attualmente nella casa circondariale di via Popilia, per finire ad Amedeo Lipari e Alex Pasquale Simone, gli ultimi due agli arresti domiciliari. Nessuno quindi ha inteso rispondere alle domande del giudice Salvatore Carpino. Tuttavia, gli avvocati difensori di Lipari e Simone, vale a dire i legali Eugenio Naccarato, Francesco Trombetta e Francesco Boccia, hanno chiesto una misura cautelare meno afflittiva.

