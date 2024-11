L'uomo custodiva in un magazzino sessanta grammi di polvere bianca e un bilancino di precisione

Deteneva 60 grammi di cocaina nascosti, insieme ad un bilancino di precisione, in un magazzino adiacente la propria abitazione, del quale aveva le chiavi. Per questo un uomo di 51 anni, M.P., è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile guidati da Fabio Catalano, a margine di una operazione antidroga disposta dalla questura di Cosenza. Oltre allo stupefacente le forze dell’ordine hanno rivenuto anche materiale per il confezionamento della sostanza in singole dosi.