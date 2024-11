Problemi su una condotta in località Triscioli di Santa Caterina Albanese. Fino alle ore 15 approvvigionamento garantito dai serbatoi Merone e De Rada

Fornitura d'acqua sospesa a Cosenza a causa della rottura di una condotta dell'Abatemarco, verificatasi in località Triscioli, nel comune di Santa Caterina Albanese. Lo ha comunicato la Sorical al Comune di Cosenza, questa mattina 14 ottobre, precisando che «i lavori termineranno presumibilmente nella stessa giornata di oggi, con conseguente ripristino della normale erogazione idropotabile. Per Cosenza – è stato precisato ancora nella nota di Sorical – la fornitura per i serbatoi Merone e De Rada, serviti dall'accumulo di Cozzo Muoio, è garantita sino alle ore 15».