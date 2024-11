L’uomo, Sergio Sesti, è stato trasportato all’ospedale di Cosenza. Le sue condizione non sembrerebbero gravi. Sull’accaduto sta indagando la polizia

Cosenza - Un impiegato del Comune di Cosenza è stato accoltellato questa mattina, durante la Fiera di San Giuseppe, in pieno centro a Cosenza. Sembrerebbe che all’origine dell’aggressione ci sia una accesa discussione degenerata in lite. L’uomo, Sergio Sesti, funzionario del settore urbanistica del Comune di Cosenza, è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Sull'accaduto sta indagando la Polizia.