La donna ha chiesto aiuto tramite il 112 ed è stata successivamente portata in ospedale per le cure del caso. Ha raccontato di aver già subito in passato violenze e vessazioni

È stata aggredita e minacciata con un coltello dal suo compagno. I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne per maltrattamenti in famiglia. I militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti quando la donna ha chiesto aiuto tramite la Centrale operativa e hanno potuto verificare la situazione di pericolo in cui si era ritrovata.

La donna si è poi recata in ospedale per le cure del caso. A seguito di accurate indagini, è emerso che la donna aveva già subito, in precedenza, altre violenze e vessazioni. L'uomo è stato portato nel carcere di Cosenza.

Nel corso dell'udienza di convalida, il Gip del Tribunale ha riconosciuto nei suoi confronti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di maltrattamenti in famiglia. È stato, inoltre, riconosciuto il pericolo che l'uomo potesse commettere altri reati simili tenuto conto della condotta allarmante e pericolosa.