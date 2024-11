Operazione di bonifica del nucleo decoro urbano della polizia municipale

Il nucleo decoro urbano della polizia municipale di Cosenza, guidato dall'istruttore Luca Tavernise, su segnalazione del consigliere comunale Enrico Morcavallo, è intervenuto per un'opera di bonifica in Largo Salvatore Perugini e nell'adiacente Via Salvemini. Celato tra la fitta vegetazione, in un angolo nascosto della strada, gli agenti hanno scoperto un manufatto realizzato con materiale di fortuna, utilizzato per assumere sostanze stupefacenti. Nell'area circostante sono state recuperate e rimosse 75 siringhe utilizzate dai tossicodipendenti. L'area è stata completamente ripulita, ma rimane alto l'allarme sociale per l'aumento in città del consumo di droga.