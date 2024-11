Il filmato è datato di qualche mese ma rende l'idea del livello di degrado sociale in cui continua a sprofondare l'autostazione di Cosenza. Si vede una persona, forse in preda ai fumi dell'alcol, aggredire un altro uomo. Ha in mano un'arma impropria, un collo di bottiglia, un coccio di vetro acuminato e tagliente. La vicenda si consuma in pieno giorno davanti a decine di passanti. Lo ha inviato alla nostra redazione uno dei tanti residenti della zona, esasperato dalla costante presenza di spazzatura, di bivacchi di fortuna e bancarelle abusive. Tra queste pensiline poi, sono all'ordine del giorno molestie, eccessi comportamentali, spaccio di stupefacenti. Notevole il flusso di viaggiatori, eppure, passeggiando tra le varie corsie dell'infrastruttura gestita dalle Ferrovie della Calabria, si avverte la sensazione di trovarsi in uno squallido ghetto, scandito da storie di incuria e di emarginazione sociale. L'area accoglie quotidianamente decine di pullman provenienti da tutti i centri della provincia, ma anche i mezzi di trasporto a lunga percorrenza ed i vettori dall'aeroporto di Lamezia Terme. E non rappresenta certo un bel biglitto da visita per chi arriva in città.