La donna di 84 anni, ha consegnato la somma in contanti credendo di aiutare un nipote vittima di un incidente

Un’anziana di 84 anni, residente a Cosenza in via Guido Dorso, è rimasta vittima di una truffa all’interno della propria abitazione. Secondo quanto si è appreso la donna ha ricevuto la visita di una giovane la quale, sostenendo che il nipote avesse avuto un incidente, le ha chiesto un aiuto economico per affrontare le prime cure.

L’anziana, in preda all'ansia e all'angoscia, si è allora precipitata a racimolare quanto aveva in casa, consegnando alla ragazza circa mille euro. Poco dopo però, l’84enne, dopo aver effettuato alcune telefonate per accertarsi delle reali condizioni del nipote, ha compreso di essere rimasta vittima di un raggiro ed ha contattato le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto. Gli investigatori stanno cercando di rintracciare l’autrice della truffa.