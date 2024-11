Gli agenti della questura di Cosenza, in collaborazione con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e le unità cinofile di Vibo Valentia, hanno rinvenuto e sequestrato, nel corso di una perquisizione, una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa, circa 200 munizioni, due parrucche e 300 milioni di Dinari, moneta fuori corso della Repubblica Ceca sulla cui provenienza sono in corso accertamenti.

Il materiale era nascosto in un sottotetto in cui risiede un pregiudicato, S.A., denunciato all'autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti tecnici ad opera della Polizia Scientifica.