Paura in via Rodotà per l'incendio di una utilitaria. Disagi per la circolazione

Paura in centro a Cosenza per l'incendio di un'auto, una Nissan Micra, andata a fuoco su Via Rodotà, strada che da Via Misasi conduce a Piazza Bilotto. Sul posto sono giunti i pompieri e gli agenti della polizia municipale per far defluire il traffico. Secondo quanto si è appreso si tratterebbe di un episodio di autocombustione.