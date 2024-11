Il mezzo andato a fuoco per un corto circuito proprio all'ingresso di un locale dove era in corso una festa di compleanno. Gli agenti hanno messo in sicurezza i ragazzi aprendo un varco con gli estintori

Tanta paura ma nessun ferito per l’incendio di un’utilitaria in pieno centro a Cosenza, nella serata di sabato 23 febbraio. Quando l’auto ha iniziato a prendere fuoco, probabilmente per un guasto elettrico, il conducente ha tirato il freno a mano ed è scappato. Le fiamme in breve tempo hanno danneggiato l'impianto frenante del veicolo che ha iniziato a scivolare giù per la discesa di Via Rodotà, che da Via Misasi porta verso Piazza Bilotti, adagiandosi contro un albero proprio davanti l’ingresso di una pizzeria.

Varco aperto tra le fiamme con gli estintori

Il locale, pieno di bambini per una festa di compleanno, è stato subito evacuato in sicurezza grazie all’intervento degli agenti della squadra volante di Cosenza. Con l’ausilio degli estintori in dotazione – si legge in una nota della questura – il personale in divisa, nei concitati istanti che hanno preceduto l’arrivo dei pompieri, hanno aperto un varco tra l’auto incendiata e l’entrata della pizzeria, consentendo l’uscita verso la strada senza che nessuno riportasse conseguenze.