In manette un uomo di 24 anni del Ciad. Secondo gli investigatori avrebbe avvicinato e baciato sul collo una ragazza minorenne. Era già stato attenzionato dagli agenti di polizia per lo stesso motivo

COSENZA - Ha infastidito una minorenne baciandola sul collo, ma è stato individuato dalla squadra mobile di Cosenza che l'ha arrestato per violenza sessuale. Salah Youmisi, di 24 anni, del Ciad, secondo l'accusa, ha avvicinato la ragazza in via Medaglie d'Oro e standole alle spalle l'ha baciata sul collo. La giovane, approfittando della presenza di altre persone, si è divincolata ed ha raggiunto la vicina biglietteria delle Ferrovie della Calabria. E' stato un impiegato di una ditta di autotrasporto a chiamare la polizia. Dopo pochi minuti Youmisi è stato rintracciato dagli agenti della mobile e fermato nonostante il suo tentativo di allontanarsi. Portato in Questura, è stato riconosciuto dalla vittima ed arrestato. Dai successivi accertamenti è emerso che il giovane già sabato scorso era stato controllato da personale della squadra volante poiché segnalato per aver infastidito alcune ragazze nello stesso luogo.