Sul posto si sono subito recate le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Inutili i soccorsi. Il piccolo è morto poco dopo il trasporto in ospedale

COSENZA - Tragedia a Cosenza. Un bimbo di 4 anni e' morto, forse in seguito ad un malore, mentre faceva il bagno nella piscina comunale di Campagnano. Il piccolo, al suo primo giorno in piscina, era in acqua con i braccioli e il salvagente quando avrebbe avuto un malore. Subito soccorso dagli istruttori e trasportato in ospedale, il bimbo è morto poco dopo l'arrivo nella struttura sanitaria cosentina. Sul posto si sono recate le forze dell'ordine, per i rilievi del caso. Grande la disperazione dei genitori, accorsi all'Annunziata. La Procura di Cosenza ha disposto l'autopsia sul corpo del piccolo per chiarire le cause del decesso.

Le prime ricostruzioni. "Era appena entrato in acqua quando ha avuto un malore. E' stato subito soccorso ma non c'è stato niente da fare". Così Carmine Manna, assessore ai Fondi Ue del Comune di Cosenza e responsabile della piscina comunale, racconta quanto successo stamani quando un bambino di quattro anni è morto. Il piccolo partecipava ad un campo estivo e stamani era in piscina. Ha indossato i braccioli ed è entrato in acqua, nella vasca dedicata ai più piccoli. Poco dopo gli assistenti, secondo quanto ha riferito Manna, hanno visto che aveva avuto un malore e l'hanno subito tolto dall'acqua. A bordo piscina gli stessi assistenti ed un medico che si trovava sul posto hanno provato a rianimarlo, in attesa del 118. Il piccolo è stato poi portato in ospedale dove i medici hanno provato le tecniche di rianimazione, ma senza risultati. Anche secondo quanto è stato riferito alla polizia, il piccolo avrebbe avuto un malore mentre si trovava in acqua e al momento dell'intervento dell'ambulanza sarebbe già stato in arresto cardiaco.

La Procura dispone l'autopsia. La Procura della Repubblica di Cosenza ha disposto l'autopsia sul corpo del bambino di quattro anni morto nella piscina comunale. La decisione è stata presa per accertare le cause della morte e stabilire se il piccolo soffrisse di patolologie particolari o avesse una qualche malformazione che possa essere stata la causa del malore e del successivo decesso.