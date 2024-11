La Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un fascicolo sulla morte di un bambino di due anni, ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Secondo quanto si è appreso, il piccolo era stato sottoposto ad un delicato intervento per la parziale asportazione dell’intestino a seguito del quale i medici ne avevano disposto il trasferimento in rianimazione. Il quadro clinico però si è rapidamente aggravato, fino al decesso. I magistrati sono intervenuti in seguito alla denuncia presentata al posto fisso di polizia del nosocomio, dai genitori del bimbo. Disposto il sequestro delle cartelle cliniche, l’autopsia e l’iscrizione nel registro degli indagati del personale sanitario che ha avuto in cura il piccolo. Un atto dovuto per consentire loro la nomina dei consulenti di parte.