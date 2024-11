L'episodio nella Villa Nuova. Il ladro, un cinquantenne, è finito ai domicliari. In un'altra operazione gli agenti hanno arrestato un giovane per detenzione di cocaina e marijuana

Ha tentato di scippare una signora anziana in pieno centro a Cosenza, nei giardini di Piazza della Vittoria, conosciuti come Villa Nuova, ma un giovane passante ha notato la scena ed è intervenuto per bloccare il malintenzionato, riuscendo a trattenerlo fino all’arrivo di una volante della questura. Gli agenti hanno poi preso in custodia lo scippatore, M.R. di 50 anni, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari. La borsa con il suo contenuto è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.

Droga nella stanza in affitto

Il personale di polizia ha inoltre arrestato, nel corso di un’altra operazione, un 27enne, R.D., per i reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, durante un controllo all’interno di un bed & breakfast, gli agenti hanno notato due giovani sospetti. Alla richiesta di esibire i documenti entrambi si sono dati alla fuga. Uno dei due è stato bloccato dopo un breve inseguimento. All’interno della stanza presa in affitto nella struttura ricettiva, sono stati rinvenuti 15 grammi di marijuana e 72 grammi di cocaina. Anche in questo caso sono stati disposti gli arresti domiciliari.