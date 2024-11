La rissa in pieno centro è scoppiata mercoledì sera tra venditori ambulanti. La scena ripresa da un giovane con il telefonino è finita in rete

A generare la violenta rissa tra venditori ambulanti che si è consumata nella serata di mercoledì in Piazza Bilotti a Cosenza, sarebbe stata una disputa sugli spazi in cui collocare i banchetti con la mercanzia. La tensione serpeggiava già da qualche giorno ed è sfociata infine in una zuffa a colpi di bastone con il coinvolgimento di una decina di persone che se le sono date di santa ragione.

Immortalati dal telefonino

La deprecabile scena è stata ripresa da un ragazzo con lo smartphone. Poi il video è finito sui social. La polizia, giunta sul posto quando ormai il gruppetto si era disperso, sta svolgendo alcuni accertamenti per risalire all’identità dei responsabili.