Avviate le indagini per capire se si è trattato di incendio doloso o colposo. Sul posto le Forze dell'ordine e i Vigili del fuoco

Un’automobile è stata data alle fiamme nel corso della notte nel quartiere di via Popilia di Cosenza di fronte allo stabile che ospita il giudice di pace. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia e i vigili del fuoco che prima hanno spento l’incendio e successivamente hanno dato il via ai rilievi per capire se si è trattato di un atto doloso o colposo. Anche gli uomini della Questura di Cosenza stanno cercando di fare chiarezza sull’accaduto con una serie di rilievi tecnico-scientifici e sentendo gli abitanti del quartiere.