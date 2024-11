Non è ancora chiaro se la morte del 44enne sia dovuta a cause naturali o ad un episodio di violenza. Presente anche il medico legale

I carabinieri della compagnia di Cosenza, agli ordini del capitano Giuseppe Merola, sono intervenuti in via degli Stadi, in alcune baracche collocate nei pressi dell’ex stabilimento industriale della Centrale del Latte, dove è stata segnalata la presenza di un cadavere.

Non è ancora chiaro se la morte sia riconducibile ad un arresto cardiocirolatorio, dunque a cause naturali, oppure violente. Sul posto anche il medico legale. Secondo quanto si è appreso si tratta di un uomo di 44 anni. Non è escluso che possa essere stata l'assunzione di stupefacenti ad essergli fatale.