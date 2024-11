Momenti di tensione questo pomeriggio davanti l’ufficio vaccinazioni di Cosenza con decine di famiglie che hanno presidiato la struttura. Soltanto il mercoledì, infatti, è possibile vaccinare i bambini. L’ufficio non accetta prenotazioni per cui vale la regola del “chi arriva prima” e capita spesso che gli utenti si accalchino davanti la porta molte ore prima dell’apertura, con tutti i disagi che questo può comportare per i bambini più piccoli costretti ad aspettare anche due ore il proprio turno.

Così un gruppo di cittadini oggi si è organizzato autonomamente distribuendo i numerini, ma a quanto pare è scoppiato il caos tanto da richiedere l’intervento di diverse volanti della polizia.

Alla fine è toccato ai poliziotti ridistribuire i bigliettini con i numeri per consentire ai bambini di fare la vaccinazione antinfluenzale. E dopo un po’ di confusione, con mamme e papà urlanti ed esasperati, la situazione è tornata alla normalità. Da quanto si apprende, però, si continuerà a non accettare prenotazioni. Una decisione incomprensibile per le famiglie, specie in questo momento di pandemia in cui sarebbe sicuramente più sicuro e comodo per tutti avere un orario prestabilito per somministrare il vaccino antinfluenzale ai propri bambini.