Era nascosto nel centro storico. Individuato e arrestato dalla squadra mobile

Gli agenti della squadra mobile di Cosenza, diretti da Fabio Catalano, hanno arrestato un cittadino di nazionalità turca, Riza Sahin, 36 anni, destinatario di un mandato di ricerca internazionale per il reato di traffico di stupefacenti. L’ufficio immigrazione della questura, dopo aver ricevuto la segnalazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in particolare della Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio di Cooperazione Internazionale– Divisione S.I.Re.N.E. (Supplementary Information Request at the National Entries), ha iniziato a considerare la possibilità della presenza sul territorio della provincia di Cosenza del latitante.

A margine di complesse e rapide verifiche, condotte utilizzando sofisticate tecnologie ma anche i tradizionali metodi del pedinamento e degli appostamenti, l’attenzione degli agenti si è concentrata nel centro storico di Cosenza dove Riza Sahin è stato individuato e catturato con un’azione fulminea ed efficace. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Cosenza a disposizione della Corte di Appello di Catanzaro.