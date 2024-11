Di questi tempi, la presenza di un’azienda pronta ad assumere con regolare contratto e condizioni previste dal CCNL è una notizia. Si tratta della Ecologia Oggi. Le figure ricercate sono dieci autisti con patente C. Richiesta una età massima di 29 anni. Gli aspiranti possono proporre la propria candidatura autocertificando il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, requisito non richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea; godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali; non essere stato dichiarato o interdetto o sottoposto a misure che escludono la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né di trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione, né essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; assenza di una delle condizioni previste dall’art. 2382 e s.m.i. del Codice Civile. La presentazione della candidatura va indirizzata a Ecologia Oggi Spa, Via Cassoli 18, 88046 Lamezia Terme oppure attraverso pec a ecologiaoggi@legalmail.it

Discariche verso la saturazione

Intanto l’amministrazione di Palazzo dei Bruzi chiarisce che i temporanei rallentamenti nella raccolta del residuo e nel servizio decoro urbano degli ultimi giorni, sono da ascrivere alla saturazione degli impianti di smaltimento che hanno imposto dei limiti al conferimento dei rifiuti indifferenziati. La raccolta potrebbe subire ulteriori rallentamenti anche nei prossimi giorni, fino a quando la situazione non tornerà alla normalità.