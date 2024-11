Si tratta di due pregiudicati. Processati per direttissima devono scontare dieci mesi di reclusione

Gli agenti della squadra volante di Cosenza hanno arrestato due pregiudicati, sorpresi mentre tentavano, con l’ausilio di alcuni attrezzi da scasso, di rubare un’auto, una Golf Volkswagen. Quando gli uomini in divisa li hanno sorpresi, i due malviventi avevano già

praticato un foro nella portiera anteriore sinistra del veicolo. Dai controlli effettuati inoltre, gli agenti accertavano che i due avevano poco prima tentato anche un furto ai danni di una pizzeria ubicata nei pressi. B.A. di 22 anni e M.L. di 25 venivano quindi tratti in arresto in flagranza per tentato furto aggravato. Processati per direttissima sono stati condannati a dieci mesi di reclusione e 300 euro di multa.

