In manette il marito della signora, un albanese di 35 anni, per maltrattamenti e lezioni personali aggravati

Ferragosto di paura per una donna di 28 anni aggredita in pieno centro a Cosenza. Nella notte tra il 14 e 15 agosto è stata aggredita per l'ennesima volta dal marito, B.K. 35 anni, con il quale condivide un appartamento in Piazza Europa.

L'uomo, secondo quanto si è appreso, era solito malmenare la moglie. Questa volta i vicini hanno allertato i carabinieri. Al loro arrivo i militari hanno trovato l'uomo che inveiva contro la moglie davanti al figlio di cinque anni. La coppia è di nazionalità albanese. I carabinieri hanno proceduto all'arresto del 35enne per maltrattamenti e lesioni personali aggravate.