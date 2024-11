Duplice intervento della polizia. In uno degli episodi utilizzato per la fuga un veicolo rubato al Comune

Gli agenti della questura di Cosenza hanno tratto in arresto per due distinti episodi di furto A.M. di 45 anni e L.F. di 19.

In fuga col veicolo per disabili

A.M. è stato tratto in arresto perché, colto in flagranza di reato, tentava di darsi alla fuga a bordo di un veicolo dopo aver perpetrato un furto in un’abitazione del centro città.

Il veicolo utilizzato per la fuga, un furgone del Comune di Cosenza per il trasporto di persone diversamente abili, da verifiche immediate, è risultato anch’esso oggetto di furto consumato giorni prima. Recuperata anche la refurtiva, restituita al legittimo proprietario. Individuato anche un complice, P.P.O. di 32 anni, bloccato dal personale della Squadra Volante e deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.

Forzato distributore automatico

Nel secondo episodio, L.M. è stato colto in flagranza di reato mentre rubava il contenuto di un distributore automatico di bevande ed alimenti, dopo averne forzato le serrature.

Arrestato per furto aggravato è stato posto a disposizione dei magistrati in attesa del giudizio direttissimo.