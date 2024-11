Un pregiudicato di Cosenza di 51 anni, M.R., è stato arrestato e condotto in carcere dagli agenti della Questura in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. L'uomo era finito ai domiciliari per stalking, ma nella stessa giornata si è reso responsabile del reato di evasione, con il pericolo che potesse reiterare le molestie alla sua vittima. Per questo il Tribunale ne ha disposto l'arresto. E' stato condotto nella casa circondariale del capoluogo bruzio.