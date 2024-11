È in corso una vasta operazione da parte della Polizia di Stato di Cosenza, che sta procedendo all’arresto di alcuni soggetti, in esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, dal Giudice per le indagini preliminari Claudia Pingitore, a carico di italiani ed extracomunitari. Cinque in tutto: un imprenditore, un commercialista e tre stranieri.

L’accusa è di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato di numerosi stranieri, mediante la presentazione di false attestazioni presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, per attivare e concludere la procedura di emersione dal lavoro irregolare – che consentiva a costoro di richiedere, e successivamente ottenere, un titolo di soggiorno che ha apparentemente regolarizzato la loro permanenza sul Territorio italiano. Inoltre, un soggetto extracomunitario è indagato anche per il reato di estorsione nei confronti di alcuni connazionali.

La complessa operazione sta impegnando decine di poliziotti della Squadra Mobile, coadiuvati nella fase esecutiva da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine. L’indagine è coordinata dal procuratore capo Mario Spagnuolo e dal pm Maria Luigia D’Andrea.

Questi i nomi delle persone coinvolte: Luigi Altimari e Gianfranco Barberio di Cosenza; Nadeem Arif, Muhammad Basharat e Iftikhar Ahmad del Pakistan.