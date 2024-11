Sono in ospedale con gravi traumi, ma non sarebbero in pericolo di vita, i due giovani franati sull'asfalto nella serata di ieri, lungo viale Magna Grecia a Cosenza, a bordo di un ciclomotore del quale, per cause in corso di accertamento, hanno perso il controllo mentre si dirigevano verso la rotonda che immette in viale Marconi.

Forse coinvolto un altro veicolo

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia ed il personale sanitario del 118. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente che, secondo quanto si è appreso, potrebbe essere stato causato dall'impatto con un altro veicolo che si sarebbe poi dato alla fuga.