Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale autonomo verificatosi poco dopo le ore 14 di oggi, 14 giugno, a Cosenza nel tratto iniziale di via degli Stadi.

L'uomo, alla guida di una Citroen Saxo, ha violentemente impattato frontalmente contro un palo di sostegno della segnaletica stradale. Soccorso da personale del 118 è stato condotto all'ospedale dell'Annunziata con un grave politrauma toracico.

Sul posto per i rilievi del caso sono giunti gli agenti della polizia locale. Il traffico in direzione di Viale Marconi è rimasto transitoriamente interrotto per consentire agli addetti della Deam Italia di rimuovere il veicolo e ripristinare l'asfalto.