Il gruppo degli “Avvocati Liberi” del foro di Cosenza si è dato appuntamento questa mattina davanti l’ingresso del Tribunale per un flash mob organizzato con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla condizione di difficoltà in cui versa la categoria. Lamentano tra l’altro i costi esosi della Cassa Forense obbligatoria, i ritardi nel pagamento dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per la formazione professionale e le liquidazioni esigue operate dai giudici. Circa una quarantina gli avvocati partecipanti, rappresentati da Maria Foglia, che abbiamo intervistato.